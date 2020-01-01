ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها

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احتفلت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل، بالذكرى 102 لميلاد والدها، قائلة: "كنا أسرة عادية، ولم يضغط علينا أبدًا، وأسعد أوقاتنا كانت فترات الإجازة بالإسكندرية".
وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده، وإحنا كنا بنعمله تورتة، وكان بيقولنا أنا عمري ما اتعمل ليّ عيد ميلاد، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب"
. وأشارت إلى أن السد العالي من الإنجازات التي قدمها والدها لمصر، معقبة: "كنا هنعمل إيه لو معملناش السد العالي وبحيرة ناصر، كنا هنواجه سد النهضة إزاي".
وتابعت: "السد العالي، يسمح لمصر بتخزين كميات من المياه، معقبة: "السد كان بالنسبة لوالدي مسألة حياة أو موت".