أنباء عن محاولة اغتيال «عبد الله النفيسي»

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ترددت أنباء عن تعرض المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي عبد الله النفيسي لمحاولة اغتيال.
وكان محامي النفيسي عادل عبد الهادي قد نشر على حسابه في تويتر أنه جاءه تهديد بعملية اغتيال لموكله، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.
. وأضاف أن موكله سبق أن جاءته تهديدات سابقة، ولكن هذه المرة التهديد يطال حياته مباشرة، منوها بأن موكله يتواجد حاليا خارج البلاد، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته.
وأوضح محامي النفيسي أننا خاطبنا الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكلنا في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله.
وتابع: أننا نشدّد على أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية د.عبدالله النفيسي كما قام بإرفاق صورة من الشكوى المقدمة للنائب العام بشأن التحذير الذي ورد عن وجود محاولة اغتيال الدكتور عبدالله النفيسي.