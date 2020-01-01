سفارة السعودية في القاهرة توجه تحذيرا للمصريين

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - وكالات

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وجهت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين في مصر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة.

وقالت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "سفارة المملكة في مصر تحذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة". وأضافت السفارة السعودية في بيانها أنها "تنفي صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بهدف التحايل والنصب على المواطنين".

وتابع البيان أن "السفارة شددت أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها".