أبرز ما جاء في إحاطة «غريفيث» لمجلس الأمن بشأن آخر تطورات الأزمة اليمنية “تيليمن“ تصدم مستخدمي الإنترنت في اليمن وتعلن عجزها عن تفعيل البدائل توزيع مواد ايوائية بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان مناشدة عاجلة لانقاذ حياة عشرات المختطفين بعد تفشي وباء مميت داخل سجن بئر أحمد بعدن عيدروس يعلن عن تنازلات والفريق علي محسن يوجه دعوة مهمة الحكومة الشرعية تبرم اتفاقية مع الصين والأخيرة تؤكد انها ستدعم اليمنيين في كافة المجالات تفاصيل لقاء نائب الرئيس بعدد من المسئولين والقادة العسكريين في الرياض وماذا قال لهم ترتيبات سعودية جديدة ومصادر تكشف تفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض ولماذا التقى بـ الأمير خالد بن سلمان 70 مليار ريال دخل شهري .. اعتراف حوثي خطير بدون قصد يفضحهم امام اليمنيين الصين توافق على شراء بضائع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200مليار دولار