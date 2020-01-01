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أبرز ما جاء في إحاطة «غريفيث» لمجلس الأمن بشأن آخر تطورات الأزمة اليمنية

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات
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قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن اليمن الذي يشهد حربا منذ خمس سنوات في طريقه للخروج من أزمته. جاء ذلك في إحاطة قدمها مساء اليوم أمام مجلس الأمن الدولي عن تطورات الأزمة اليمنية. وأضاف أن "الأزمة الإقليمية الأخيرة هددت المكاسب التي لاحظناها في اليمن مؤخرًا، حيث يبدو أن الأزمة اللحظية قد انتهت، لكن هذا الإنجاز لم يتحقق عن طريق الصدفة". وتابع غريفيث "لقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة لممارسة ضبط النفس". ورحب المبعوث الأممي بالإفراج عن ستة معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن، معربا عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر لدعمها الدؤوب ومثابرتها لتسهيل إطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى أوطانهم مع أحبائهم. كما طالب بالإفراج عن السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق الأسرى.
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