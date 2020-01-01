“تيليمن“ تصدم مستخدمي الإنترنت في اليمن وتعلن عجزها عن تفعيل البدائل

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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صدمت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”، اليوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني، المستخدمين اليمنيين للانترنت، معلنة عجزها عن تشغيل البدائل لكابل ”فالكون“، الذي انقطع مطلع الاسبوع الحالي. وقالت الشركة في بيان لها وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، أن أكثر من 80% من السعات الدولية الخاصة بخدمات الانترنت في اليمن، خرجت الخميس الماضي، عن الخدمة، نتيجة قطع تعرض له الكابل البحري الدولي “فالكون” بالقرب من ميناء السويس بالبحر الأحمر. وفيما، أشارت الى أن عملية الإصلاح تجري متابعتها من قبل المختصين في الشركة بصورة حثيثة و مستمرة على مدار الساعة، الا انها لم تحدد موعد إصلاح الكابل الذي تسبب في انقطاع شبه كامل لخدمة الانترنت في اليمن. و نوهت بأن انقطاع الكابل البحري أثر على خدمة الانترنت في اليمن و عدد من دول المنطقة، الا أن التأثير على اليمن كان أشد وطأة مقارنة بالدول الأخرى المشاركة في الكابل، نتيجة لظروف الأزمة الحالية التي فرضت على شركة تيليمن الاعتماد على الكابل البحري “فالكون” كمصدر رئيسي لتوفير السعات الدولية و اعاقتها عن استخدام البدائل الأخرى المملوكة لها بما يكفل استمرارية خدمة الانترنت دون انقطاع. وأضافت: “من منطلق مسؤوليتها كبوابة دولية لخدمات الاتصالات و الانترنت لدينا عدد من الخيارات و البدائل، إلا أنه تعذر على الشركة الاستفادة منها واستخدامها“، مؤكدة انقطاع الكابلات البرية مع السعودية والتي تعرضت منافذها للتدمير نتيجة الحرب الدائرة. كما لفتت الى أن الكابل البحري AAE-1 ومحطة انزاله في عدن والذي تم الاستثمار فيه و تملُّك سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، أصبح جاهزاً للاستخدام منذ سبتمبر 2017م، لكن لم تتمكن الشركة من استخدام السعات المملوكة فيه نتيجة للحظر المفروض على قطاع الاتصالات. وبينت أن من البدائل التي باتت معاقة من استخدامها للكابل البحري SMW5 و الذي تم الاستثمار فيه و تملُّك الشركة سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى ما يقارب 30 مليون دولار، ودخل حيز الخدمة في يونيو 2017م، لكن لم تتمكن الشركة من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال عملية انشاء الكابل البحري و محطة انزاله في الحديدة نتيجة الحظر والحصار. و عبرت ”تيليمن“ عن أسفها للشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الاعلام و منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن انقطاع الكابل البحري فالكون يعود إلى تقاعس شركة تيليمن عن سداد ديون مستحقة للشركة المالكة للكابل، بالإضافة إلى أسباب أخرى مفبركة يتم الترويج لها. و أكدت الشركة عدم صحة تلك الادعاءات جملة و تفصيلا، مهيبة بجميع المواطنين التحلي بالوعي و تحري المصداقية و عدم الانجرار إلى ترويج و تداول مثل تلك الشائعات و الاخبار المضللة التي تهدف إلى محاولة تشويه سمعة الشركة و إثارة الرأي العام ضدها. و عبرت شركة تيليمن عن أسفها و اعتذارها لجميع المواطنين عن هذا الانقطاع الخارج كلية عن ارادتها، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بأدائها و بأفضل المعايير.