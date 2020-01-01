توزيع مواد ايوائية بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الاربعاء مواد إيوائية في مخيم الروضة بمحافظة مأرب.
وقال مصدر في المخيم لمأرب برس ان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وزع مواد إيوائية في مخيم الروضة بمحافظة مأرب، شملت 35 خيمة و70 بساطا و140 بطانية.
وأكد استفادة 35 أسرة نازحة من هذه المواد.
يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ الذي ينفذه المركز في اليمن.