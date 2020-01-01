عيدروس يعلن تقديم بعض التنازلات والفريق علي محسن يقول انه متفائل ويوجه دعوة

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال عيدروس الزبيدي اليوم الخميس أن المجلس الانتقالي عمل على تقديم بعض التنازلات لتجاوز العقبات.

واشار أنه تم الشروع بالبدء بسحب القوات العسكرية من مواقعها في أبين ثم شبوة.

ولفت الزبيدي الى أن هذه الخطوة سيتبعها تنفيذ بقية الخطوات السياسية للتعجيل بالتنفيذ.

من جانبه شدد مروان العلي، مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الخميس، على أهمية اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد خلال لقائه رئيس مايسمى المجلس، عيدروس الزُبيدي، أن نجاح هذا الاتفاق سيسهم في التمهيد والتسريع بالدخول في عملية السلام والحل الشامل.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن، الثلاثاء، البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيراً إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب أحداث عدن.

واعتبر التحالف أن إطلاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، قد أعلن قبل نحو أسبوع أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض ، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها قريباً، وتشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

واليوم الخميس أطلع نائب الرئيس اليمني خلال لقائه بعض القادة العسكريين في الرياض على الخطوات التي تتم في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بإشراف ورعاية المملكة العربية السعودية ومن ضمنها التنفيذ الميداني للمصفوفة الجديدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

وعبر الفريق عليه محسن عن تفاؤله وأمله في أن يُوحّد الاتفاق كل جهود اليمنيين بما يخدم دحر المشروع الحوثي الإيراني الذي يتربص بكل أبناء الوطن والعمل على استعادة الدولة وصولاً إلى الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم التي هي فرصة للجميع.

ودعا الى رص الصفوف وتكثيف الجهود لتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي الذي تسبب في معاناة الشعب اليمني، وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.