الحكومة الشرعية تبرم اتفاقية مع الصين والأخيرة تؤكد انها ستدعم اليمنيين في كافة المجالات

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وقع وزير الصحة العامة السكان في الحكومة اليمنية، الدكتور ناصر باعوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، على اتفاقية استلام دفعة المساعدات الطبية المقدمة لبلادنا كمنحة من الجانب الصيني في اطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين بمبلغ وقدره 9 مليون و800 الف يوان صيني بما يعادل 1.422 مليون دولار.

وناقش الوزير باعوم مع السفير الصيني ،احتياجات القطاع الصحي ودعم المستشفيات بالاجهزة والمستلزمات الطبية في عدد من المحافظات، واجراءات استلام دفعة المساعدات الطبية.

وبحسب وكالة سبأ اعرب الوزيرً عن تطلعه في تقديم الدعم الصيني لبلادنا في القطاع الصحي، ودعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد باعوم بالدعم الصيني لبلادنا في كافة المجالات..مؤكداً ان هذا الدعم محل تقدير واحترام الحكومة والشعب اليمني.

من جانبه اكد السفير الصيني ان هذه الدفعة من المساعدات تاتي في اطار الجهود التي تبذلها حكومة بلاده في دعم الشعب اليمني.

ولفت السفير الصيني الى ان بلاده مستمره في تقديم الدعم للشعب اليمني في كافة المجالات..مشيداً بالدعم والتعاون والمساندة الذي تقدمه الحكومة اليمينة للصين في كافة الجوانب.