70 مليار ريال دخل شهري .. اعتراف حوثي خطير بدون قصد يفضحهم امام اليمنيين

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آثارت تصريحات شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بشأن خسائرها خلال أربعة أيام من انقطاع شبكة الانترنت في اليمن تساؤلات اليمنيين، عن مصير هذه الأموال التي تجنيها مليشيات الحوثي من الانترنت.
وبحسب تصريح نقلته وسائل إعلامية في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء عن شركة الاتصالات "تيليمن" أكدت أن خسائر الشركة خلال أربعة أيام بلغت 4مليار ريال.
وتساءل مراقبون إذا كانت هذه خسائر مليشيات الحوثي الانقلابية في أربعة ايام فهي تعترف بأن دخلها الشهري يصل نحو 70 مليار ريال، الأمر الذي يفي بدفع مرتبات جميع الموظفين في الدولة.
وفي تصريح للصحفي "عبدالباسط الشاجع" مدير مركز العاصمة الإعلامي، تساءل عن مصير هذه الأموال، في حين أن موظفي الدولة بدون مرتبات للعام الرابع على التوالي.
وأوضح أن مليشيات الحوثي الانقلابية تخادع المواطنين وتنهب أموالهم منذ سيطرتها على الدولة في 2014م، بحجة الدفاع عن اليمن، بينما هي من سببت الحرب وأشعلتها لتنهب أموال اليمنيين وتسلب حقوقهم