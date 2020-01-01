تسريبات حول تفاصيل هاتف جلاكسي إس 20المقبل

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - تكنولوجيا

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بدأت التفاصيل المحيطة بهادف سامسونغ غلاكسي إس20 (غلاكسي إس11) المقبل تتراكم، وذلك بعد تسرب مواصفات جديدة تؤكد أنه لن يكون نسخة محسنة فقط من هاتف العام الماضي غلاكسي إس10، بل هاتفا جديدا كليا.

فعدما كشفت صور مسربة لمواصفات عتاد الجهاز أن الشركة الكورية ستطلق على هاتفها الرائد المقبل اسم غلاكسي إس20 -وليس إس11 كما افترض كثيرون- بدأت تظهر إلى العلن تسريبات أخرى تقدم تفاصيل أوفى عن هذا الجهاز.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف الجديد في حدث خاص تقيمه يوم 11 فبراير/شباط المقبل، لكن يبدو أنه لن يبقى لسامسونغ ما تكشفه في ذلك الموعد مع كثرة التسريبات المتعلقة بجهازها. فقد أكد تسريب جديد من موقع "إكس دي أي ديفيلوبرز" كما كبيرا من المعلومات الجديدة المتعلقة بالهاتف، بما في ذلك شاشته التي ستتمتع بمعدل "إنعاش" أو "تحديث" للصورة (refresh rate) يبلغ 120 هيرتزا، وأنه سيستخدم مستشعر ألتراسونيك لبصمة الأصبع مدمجا تحت الشاشة، وسيخلو من منفذ سماعات الرأس التقليدي.

وتتعلق التسريبات الأخرى بنسخة "غلاكسي إس20 بلس" الذي ستكون شاشته بدقة 3200×1440 بكسلا بنسبة طول إلى عرض تبلغ 20:9 (أي أنه سيكون أطول من النموذج السابق)، وسيتضمن فتحة دائرية في مركز الشاشة العلوي لكاميرا السيلفي، على غرار هاتف غلاكسي نوت 10.

فبحسب التسريبات سيأتي الهاتف بشاشة سريعة جدا ذات معدل إنعاش 120 هيرتزا من أجل عرض أكثر انسيابية، لكن هناك مأخذ على هذا الأمر -وفقا لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية- وهو أنك ستتمكن فقط من استخدام هذا المعدل مع دقة "إف إتش دي+" (+FHD) -أي 2220×1080 بكسلا- أما إعدادات الدقة الأعلى "دبليو كيو إتش دي" (+WQHD) -أي 3200×1440 بكسلا- فستعمل فقط مع معدل الإنعاش البالغ 60 هيرتزا، على الأقل حتى الآن.

كما أكدت مصادر موقع "إكس دي أي" أن غلاكسي إس20 سيستخدم كذلك مستشعر ألتراسونيك لبصمة الإصبع مدمجا بالشاشة على غرار غلاكسي إس10 الحالي، رغم أن جدلا ثار حول هذه التقنية باعتبارها بطيئة وتواجه مشاكل مع واقيات الشاشة، لكن شركة كوالكوم الأميركية تزعم أنها حلت العديد من تلك المشكلات مع الجيل الثاني من مستشعر "ثري دي سونيك ماكس"، رغم أنه لم يتضح بعد إن كان غلاكسي إس20 سيستخدم هذا المستشعر الجديد أو المستشعر ذاته المستخدم في غلاكسي إس10.

وأخيرا، فإن تقرير موقع "إكس دي أي" يؤكد بعض المواصفات الأخرى لهاتف غلاكسي إس20، ومنها أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 25 واطا، وسيأتي بذاكرة داخلية (رام) بحجم 12 غيغابايتا، وستديره بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/ساعة. أما المؤسف في هذه التسريبات فهو أنها تؤكد ما تردد من أن غلاكسي إس20 سيخلو من منفذ سماعات الرأس للمرة الأولى في سلسلة هواتف غلاكسي إس، على غرار ما حصل مع غلاكسي نوت 10 وغلاكسي فولد، وذلك مع التوجه لاستخدام منفذ يو إس بي-سي أو تقنية البلوتوث لوصل السماعات بالهاتف. ووفقا للشائعات، فإنه يتوقع أن تطلق سامسونغ ثلاثة نماذج من هاتف غلاكسي إس20 هذا العام، هي: النسخة الصغرى "غلاكسي إس20"، ونسخة أكبر "غلاكسي إس20 بلس"، ونسخة جديدة تفوقهما قوة هي "غلاكسي إس20 ألترا"، ولم يتم التأكد بعد من قياس شاشات تلك الأجهزة رغم أن الشائعات تزعم أن شاشة غلاكسي إس20 ستأتي بقياس 6.2 بوصات، وشاشة إس20 بلس بقياس 6.7 بوصات، أما شاشة إس20 ألترا فستكون بقياس 6.9 بوصات.

ومن المتوقع أن تعمل النماذج الثلاثة الجديدة من الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراغون 865 ومعالج اتصالات (مودم) الجيل الخامس التابع لها (X55 5G)، رغم أن تلك التفاصيل لا تزال غير مؤكدة. وتذكر تقارير أن مواصفات نسخة غلاكسي إس20 ألترا ستفوق كثيرا مواصفات غلاكسي إس20 بلس، حيث ستأتي بذاكرة بحجم 16 غيغابايتا، وكاميرا بدقة 108 ميغابكسلات إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير/ساعة وسعة تخزين داخلية بحجم يصل إلى 1 تيرابايت.

وكان موقع "إكس دي أي" نشر سابقا أول صور حقيقية لنسخة غلاكسي إس20 بلس، مؤكدا فيها الاسم والتصميم ودعم اتصالات 5جي ومنظومة التصوير الخلفي الرباعية الكاميرات.