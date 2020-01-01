تحذيرات من أدوية تباع كمنشطات جنسية تبيعها الصيدليات اليمنية

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، أن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“، وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية، ”يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.

وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.