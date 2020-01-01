تركيا تتهم فرنسا ومصر والإمارات بتخريب جهود السلام في ليبيا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو فرنسا ومصر والإمارات بـ”تخريب” جهود إحلال السلام في ليبيا، وذلك قبل مؤتمر برلين المقررالأحد المقبل. وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون “سي إن إن تورك” مساء الأربعاء: “إذا كانت الإمارات قد دعيت، فلماذا لا تتم دعوة قطر إلى برلين”.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين للمشاركة في مؤتمر برلين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد طالب الأربعاء بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

وقال صالح، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي: “المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا”، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض.

وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا أن “استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي”.

وبدأت بالقاهرة الأربعاء أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي برئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.