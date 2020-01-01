آخر الاخبار

تحذيرات من أدوية تباع كمنشطات جنسية تبيعها الصيدليات اليمنية تعرف على أكثر الدول رقابةً على الإنترنت تركيا تتهم فرنسا ومصر والإمارات بتخريب جهود السلام في ليبيا من يحكم الشرق الأوسط؟ الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا التأمينات...وسيلة حوثية جديدة لنهب أموال المعلمين مصر وإثيوبيا والسودان تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة إحباط تهريب وقود طائرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي جيش الإحتلال يشن قصفا جديدا على غزة خبراء يحذرون من تداعيات كارثة استمرار منع تداول العملة الجديدة

الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 223

أطلقت السلطات الصحية في محافظة الحديدة اليمنية نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتزويدها بالأدوية اللازمة بسبب التفشي الكبير لحمى الضنك والملاريا وتزايد أعداد المصابين والوفيات.

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" ذكرت في بيان، أمس الثلاثاء، أن "78 طفلا، تحت سن 16 عاما، لقوا حتفهم بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد".

 

وذكرت لجنة الصليب الأحمر، في نوفمبر المنصرم، أن اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتقل بواسطة البعوض الذي يتوالد في المياه الراكدة.

المصدر: RT + "تويتر"

إقراء أيضاً
تحذيرات من أدوية تباع كمنشطات جنسية تبيعها الصيدليات اليمنية
التأمينات...وسيلة حوثية جديدة لنهب أموال المعلمين
إحباط تهريب وقود طائرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي
خبراء يحذرون من تداعيات كارثة استمرار منع تداول العملة الجديدة
جمعية الإنتقالي الجنوبي توصي بتسليح القوات الجنوبية
رئيس الوزراء يطيح بلجنة معياد الإقتصادية وينقل صلاحياتها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس