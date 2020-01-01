الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أطلقت السلطات الصحية في محافظة الحديدة اليمنية نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتزويدها بالأدوية اللازمة بسبب التفشي الكبير لحمى الضنك والملاريا وتزايد أعداد المصابين والوفيات.

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" ذكرت في بيان، أمس الثلاثاء، أن "78 طفلا، تحت سن 16 عاما، لقوا حتفهم بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد".

وذكرت لجنة الصليب الأحمر، في نوفمبر المنصرم، أن اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتقل بواسطة البعوض الذي يتوالد في المياه الراكدة.

المصدر: RT + "تويتر"