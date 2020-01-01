تحذيرات من أدوية تباع كمنشطات جنسية تبيعها الصيدليات اليمنية تعرف على أكثر الدول رقابةً على الإنترنت تركيا تتهم فرنسا ومصر والإمارات بتخريب جهود السلام في ليبيا من يحكم الشرق الأوسط؟ الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا التأمينات...وسيلة حوثية جديدة لنهب أموال المعلمين مصر وإثيوبيا والسودان تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة إحباط تهريب وقود طائرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي جيش الإحتلال يشن قصفا جديدا على غزة خبراء يحذرون من تداعيات كارثة استمرار منع تداول العملة الجديدة
أطلقت السلطات الصحية في محافظة الحديدة اليمنية نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتزويدها بالأدوية اللازمة بسبب التفشي الكبير لحمى الضنك والملاريا وتزايد أعداد المصابين والوفيات.
وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" ذكرت في بيان، أمس الثلاثاء، أن "78 طفلا، تحت سن 16 عاما، لقوا حتفهم بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد".
وذكرت لجنة الصليب الأحمر، في نوفمبر المنصرم، أن اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتقل بواسطة البعوض الذي يتوالد في المياه الراكدة.
المصدر: RT + "تويتر"