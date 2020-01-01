إحباط تهريب وقود طائرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي

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أحبطت الشرطة اليمنية، تهريب شحنة وقود طائرات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، كانت في طريقها إلى مناطق الحوثيين
ونقلت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة، عن مصادر أمنية، إن "قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميلا معبأة بوقود تستخدم في تزويد الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الاقراربأنها مادة (تينار).
وأضافت أن "فرق الجمارك عاودت معاينة الحمولة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وإحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق".
وكانت أجهزة الأمن في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، أحبطت أواخر سبتمبر الماضي، تهريب 118 منظارا ليليا عسكريا أمريكية الصنع على متن شاحنة مواد غذائية تحمل لوحة معدنية سعودية بعد دخولها عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، في طريقها إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.