اليمن يشارك في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة بألمانيا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تشارك الجمهورية اليمنية في المنتدى العالمي الثاني عشر للأغذية والزراعة (GFFA) المنعقد في العاصمة الالمانية برلين خلال الفترة من 16 وحتى 18 يناير الجاري بوفد يترأسه وزير الزراعة والري عثمان مجلي.

ويناقش المؤتمر بحضور حوالي ألفي زائر دولي من المختصين في السياسة والأعمال والعلوم والمجتمع المدني في منتدى (GFFA) قضايا السياسات الزراعية والغذائية حول العالم، تحت شعار (الغذاء للجميع.. للحصول على نظام غذائي آمن ومتنوع ومستدام).

كما يعقد المنتدى في يومه الثالث، أكبر مؤتمر غير رسمي لوزراء الزراعة في العالم، بمشاركة حوالي 70 وزيراً للزراعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية الذين سيصدرون بيانا سياسيا مشتركا حول موضوع المنتدى العالمي المعني بالغابات.