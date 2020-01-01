فرار محافظ تعز ”نبيل شمسان“ بعد اقتحام مبنى المحافظة ومداهمة مكتبه

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اقتحم محتجون من جرحى القوات الحكومية مبنى محافظة تعز (وسط اليمن)، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، وداهموا مكتب عمل المحافظ.
وقال مصدر مسؤول إن حادثة الاقتحام جاءت احتجاجاً على عدم إرسال الحوالات المالية المخصصة لعلاج الجرحى في الخارج.
ولفت المصدر الى ان الجرحى اضطروا لهذه الخطوة بعد رفض المحافظ نبيل شمسان مقابلتهم.
واكد إن قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز، كانت قد استكملت، اليوم، اجراءات صرف مائة ألف دولار بشكل عاجل للجرحى.
وفور اقتحام مبنى المحافظة، فر المحافظ نبيل شمسان، مدينة تعز مركز المحافظة واتجه إلى مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين، بحسب المصدر ذاته.