بعد عملية استدراج وهجوم مفاجئ .. الجيش يعلن مصرع قيادي حوثي كبير

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 628

لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، بكمين محكم نفذته قوات الجيش، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ ، بحسب موقع الجيش.

وأسفر الكمين عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.