بعد عملية استدراج وهجوم مفاجئ .. الجيش يعلن مصرع قيادي حوثي كبير

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، بكمين محكم نفذته قوات الجيش، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ ، بحسب موقع الجيش.
وأسفر الكمين عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.
إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.