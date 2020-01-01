انسحاب شبه كامل للقوات السوادنية من اليمن

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 451

أعلنت قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني، يوم الثلاثاء، تقليص قواتها المتواجدة في اليمن إلى 657 جندي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الناطق باسم قوات "الدعم السريع"، العميد جمال جمعة آدم، قوله إن مجموعة "بسيطة" تبقت من القوات السودانية في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فردا.

وأضاف "حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى (العاصمة) الخرطوم"، مشيرًا أن قوات بلاده كانت لديها مهام دفاعية ضمن قوات التحالف العربي.

وأوضح أن "القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن (جنوب)، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية، فيما ظلت القوات السودانية في الجبهات الدفاعية تعمل مع قوات التحالف العربي".

وفي 8 ديسمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن العدد الحالي (حينها) للقوات السودانية العاملة في اليمن، هو 5 آلاف.

وفي تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن، قال حمدوك إن بلاده "بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا" وكشف عن أن العدد "تقلص من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف جندي".

ويشارك السودان في التحالف العربي التي تقوده السعودية، منذ مارس 2015.