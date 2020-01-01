العسكرية الثانية تستعرض قوتها وجاهزيتها وتعد بتطور نوعي والمشير هادي يحيي المقاتلين هكذا أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية المبعوث يتحرك لتحقيق هدفين احدهما يتعلق بمنصبه وغدا احاطة جديدة خيانة ووشاية وجواسيس .. هكذا سقط ثاني اقوى رجل في ايران بضربة امريكية قاضية اجتماع في الجوف يناقش سبل تحسين تحصيل الايرادات ويقيم الاداء المالي والاداري ماذا حدث في السودان انقلاب ام تمرد ام ماذا بالضبط؟ من هي القوات التي ستتولى حفظ الامن بعد الانسحابات المتبادلة بين الشرعية والانتقالي؟ السودان..تجدد إطلاق النار بمقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات وتعزيزات عسكرية حول المقر إسرائيل تبدأ تصدير النفط إلى مصر توتر بالسودان.. والبرهان يعلن انتهاء "التمرد" وحمدوك يصفه بمحاولة لوأد الديمقراطية
دشنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي 2020م.
وفي التدشين، نقل وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش للجميع تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين العام التدريبي الجديد..مؤكداً على اهمية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات وتعزيز الانضباط والتحلي باليقظة العالية.
بدوره أشار رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم، الى أن تدشين العام التدريبي والقتالي يتضمن التخطيط والتنظيم للتدريب العملياتي والقتالي وإعداد الخطط والبرامج.
واكد قائد لواء الريان العميد خالد التميمي، أن العام التدريبي الجديد سيشهد تطوراً نوعياً ودورات تخصصية للضباط والأفراد ترتقي بمستوى الاداء في مختلف الوحدات العسكرية.
وقدمت وحدات رمزية من لواء الريان والاحقاف وسرية الصاعقة عرضًا عسكريًا عكست من خلاله الجاهزية القتالية والمعنويات العالية، إضافة إلى تنفيذ تطبيق تدريبي عملي للشعبة الهندسية في نزع الألغام.
كما تخلل الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي وقادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة ورؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية توزيع الشهادات التقديرية على المبرزين من المقاتلين إلى جانب افتتاح قاعة للمحاضرات في لواء الريان.