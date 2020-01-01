المبعوث يتحرك لتحقيق هدفين احدهما يتعلق بمنصبه وغدا احاطة جديدة

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من المقرر أن يقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، غدا الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن حول نتائج جولته الجديدة ومساعي تحقيق السلام في اليمن.
وستشمل الإحاطة، إحاطة أخرى لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، حول الأوضاع الانسانية.
وكان غريفيث قد بدأ الخميس الفائت جولة جديدة في المنطقة استهلها من سلطنة عمان والتقى فيها وزير الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، ووفد الحوثيين المفاوض.
وأطلع غريفيث في الرياض رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي "على رؤيته وخطواته المقبلة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية إجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود".
وتطرق اللقاء إلى "الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن".
وكانت مصادر يمنية قد تحدثت في وقت سابق عن مساعٍ يقودها المبعوث الأممي بهدف إطلاق جولة مباحثات شاملة بين الحكومة والحوثيين، والسعي لتمديد ولايته في اليمن التي تنتهي في فبراير القادم.
ومدد مجلس الأمن مهام البعثة الاممية في الحديدة لستة أشهر اضافية تنتهي منتصف يوليو القادم.