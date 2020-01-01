خيانة ووشاية وجواسيس .. هكذا سقط ثاني اقوى رجل في ايران بضربة امريكية قاضية اجتماع في الجوف يناقش سبل تحسين تحصيل الايرادات ويقيم الاداء المالي والاداري ماذا حدث في السودان انقلاب ام تمرد ام ماذا بالضبط؟ من هي القوات التي ستتولى حفظ الامن بعد الانسحابات المتبادلة بين الشرعية والاتتقالي؟ السودان..تجدد إطلاق النار بمقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات وتعزيزات عسكرية حول المقر إسرائيل تبدأ تصدير النفط إلى مصر توتر بالسودان.. والبرهان يعلن انتهاء "التمرد" وحمدوك يصفه بمحاولة لوأد الديمقراطية الإحتلال يلوِّح بحملة مميتة لإيران في سوريا مدفعية الجيش تقصف تعزيزات وسقوط قيادي واخرين في مريس وزير حوثي يحمل التحالف العربي مسؤولية انقطاع الإنترنت
عقد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي الثلاثاء، اجتماعا بمدراء المكاتب الايرادية لمناقشة مستوى الأداء المالي والإداري للمكاتب وتحسين التحصيل الإيرادي خلال العام 2020م
واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون، الفنيه الدكتور صالح جمالة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية آلية التنسيق الإداري للمكاتب الإرادية، والتي من شأنها تسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء الإيرادي الخاص بتحصيل الموارد والصعوبات التي تواجه عملية التحصيل.
وفي الاجتماع شدد وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي على أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة والشؤون القانونية للقيام بمسؤولياتها الكاملة في متابعة سير الأداء للمكاتب الإيرادية وتفعيل اللوائح والأنظمة ليشعر التجار والمستثمرين الوافدين إلى المحافظة بطبيعة سير النظام الاستثماري والسياحي.
واكد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود ومتابعة قطع البطائق الضريبية، وتنظيم وتسهيل عملية منح التراخيص للمستثمرين بناء على النصوص التي نصت عليها قوانين الضرائب والأشغال.. و بما يضمن تنفيذ الخطة المناطة بالسلطة المحلية بالمحافظة للعام الجاري ٢٠٢٠م .