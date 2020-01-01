اجتماع في الجوف يناقش سبل تحسين تحصيل الايرادات ويقيم الاداء المالي والاداري

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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عقد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي الثلاثاء، اجتماعا بمدراء المكاتب الايرادية لمناقشة مستوى الأداء المالي والإداري للمكاتب وتحسين التحصيل الإيرادي خلال العام 2020م

واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون، الفنيه الدكتور صالح جمالة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية آلية التنسيق الإداري للمكاتب الإرادية، والتي من شأنها تسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء الإيرادي الخاص بتحصيل الموارد والصعوبات التي تواجه عملية التحصيل.

وفي الاجتماع شدد وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي على أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة والشؤون القانونية للقيام بمسؤولياتها الكاملة في متابعة سير الأداء للمكاتب الإيرادية وتفعيل اللوائح والأنظمة ليشعر التجار والمستثمرين الوافدين إلى المحافظة بطبيعة سير النظام الاستثماري والسياحي.

واكد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود ومتابعة قطع البطائق الضريبية، وتنظيم وتسهيل عملية منح التراخيص للمستثمرين بناء على النصوص التي نصت عليها قوانين الضرائب والأشغال.. و بما يضمن تنفيذ الخطة المناطة بالسلطة المحلية بالمحافظة للعام الجاري ٢٠٢٠م .