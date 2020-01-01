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إسرائيل تبدأ تصدير النفط إلى مصر

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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بدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يوم الأربعاء مستهلة تنفيذ واحد من أهم الصفقات التي وقعتها مع جيرانها منذ إقرار السلام قبل عقود.

وبموجب الاتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.

وقال يوسي أبو الرئيسي التنفيذي لشركة ديليك للحفر إحدى الشركاء في الحقلين إن الترتيب ”يمثل عصرا جديدا في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط“.

ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر. ووصف المسؤولون في إسرائيل تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تُبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في عام 1979.

المصدر: رويترز

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