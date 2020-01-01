مدفعية الجيش تقصف تعزيزات وسقوط قيادي واخرين في مريس

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 196

قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، غربي محافظة الضالع كانت قادمة من مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس.

واندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة حجر والفاخر شمال غرب قعطبة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

المصدر: سبأ