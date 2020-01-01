مدفعية الجيش تقصف تعزيزات وسقوط قيادي واخرين في مريس

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قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، غربي محافظة الضالع كانت قادمة من مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس.
واندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة حجر والفاخر شمال غرب قعطبة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
المصدر: سبأ