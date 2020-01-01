السعودية تدعو المجتمع الدولي لإلزام إيران بالكف عن زعزعة أمن المنطقة

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اتهمت السعودية إيران بانتهاك السيادة العراقية، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

ودان مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي".

وأكد مجلس الوزراء وقوف السعودية إلى جانب "العراق الشقيق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء الماضي، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني.

المصدر:R.T، عكاظ