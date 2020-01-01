السودان تخفض قواتها في اليمن إلى هذا العدد

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كشفت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن تخفيض كبير في القوات السودانية المشاركة في اليمن، عقب تغيير خطط التحالف العربي العسكري. وأصبح عدد القوات السودانية نحو 650 من 5 آلاف كانوا على الأراضي اليمنية.
ونفى المتحدث باسم القوات، العميد ركن جمال جمعة، في مؤتمر صحافي، وجود أي قوات تابعة لها في الأراضي الليبية. وفند اتهامات مندوب ليبيا، في اجتماع مجلس الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي، بأن هنالك قوات مرتزقة يشاركون في الصراع الليبي، بالقول: «هذه مزاعم عارية عن الصحة، وتجافي الحقيقة».
وقال جمعة إن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه، من داخل وخارج البلاد، من أطراف مشبوهة، تستهدف إضعاف المؤسسة العسكرية.
وتشارك قوات الدعم السريع إلى جانب التحالف العربي في اليمن.