بقيمة 9 مليون دولار ..سلطات مأرب تتلف حوالي 3طن ونصف من الحشيش

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 197

أتلفت السلطات في محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، امس الثلاثاء، حوالي ثلاثة طن ونصف من الحشيش المخدر.

وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة جمال عمير، إن الكمية المتلفة تقدر بنحو تسعة ملايين دولار أمريكي، مشيراً إلى أنها ضُبطت ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الأخير من العام الماضي