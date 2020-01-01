بقيمة 9 مليون دولار ..سلطات مأرب تتلف حوالي 3طن ونصف من الحشيش

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أتلفت السلطات في محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، امس الثلاثاء، حوالي ثلاثة طن ونصف من الحشيش المخدر.
وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة جمال عمير، إن الكمية المتلفة تقدر بنحو تسعة ملايين دولار أمريكي، مشيراً إلى أنها ضُبطت ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الأخير من العام الماضي