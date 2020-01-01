الصندوق الإجتماعي للتنمية يناقش مشاريع تنموية في الجوف

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ناقش وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي امس الثلاثاء مع فريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، مشاريع وتدخلات الصندوق بالمحافظة .
وفي اللقاء، أكد الوكيل الحاشدي، أن السلطة المحلية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات من أجل تيسير عمل الصندوق في جميع برامجة .
بدوره استعرض الفريق تدخلات الصندوق في المحافظة وإستعدادهم تنفيذ ودعم المشاريع التي تتناسب مع خطة الصندوق .
حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، حسين البشيري .