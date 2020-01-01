محافظ الجوف يعقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة والوحدات الأمنية

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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عقد اللواء أمين بن علي العكيمي محافظ المحافظة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا بقيادة الاجهزة والوحدات الامنية في المحافظة.

لمناقشة الخطة الأمنية للعام 2020 والتي تتضمن اعادة ترتيب وتطوير العمل الامني لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المحافظة .

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود بين المواطن ورجل الأمن من اجل الإنطلاق نحو النهضة الشاملة ولن يتحقق ذلك إلا بالأمن وهو الدافع الحقيقي لعجلة التنمية والاستثمار ، مطالباً المرشدين والتربويين والإعلاميين بنشر التوعية المجتمعية في الحفاظ على الأمن ومساندة الاجهزة الأمنية والتي تعتبر جزء لا يتجزء من المجتمع .

وطالب العكيمي الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية لدى الافراد للقيام بدورهم في حفظ الاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في زعزعة الأمن بالمحافظة ، مشدداً على الأجهزة في التعامل مع الجميع حسب الأنظمة والقوانين من خلال المهام والاختصاصات المنوطة بها التي تفرض هيبة الدولة على الكبير والصغير والمسؤول والمواطن.

من جانبه أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد مراد ابو حاتم على ان منتسبي الجهاز الامني قيادة وافراد درعا حصينا لتأمين المحافظة وتحقيق الأمن والسكينة العامة للمواطنين. شاكراً محافظ المحافظة على دعمه واهتمامه بالاجهزة الأمنية مستعرضا اهم الإنجازات خلال الفترة الماضية.