محافظ تعز يكشف سبب تأخر صرف المرتبات وعلاقة عدن

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال محافظ تعز نبيل شمسان " ان تأخير مرتبات الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم لشهر ديسمبر الماضي سببه الوضع الأمني في عدن وهو ما أعاق نقل السيولة إلى تعز وان المشكلة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة".

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي النقابات المهنية والعمالية وناقش معهم قضايا تأخير صرف المرتبات والمستحقات لعدد من الوحدات المركزية والادارية وفي مقدمتها مرتبات التربية والتعليم.

وأكد المحافظ ان السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة وعقدت عشرات اللقاءات مع الجهات الحكومية المختصة لتأكيد استمرارية صرف المرتبات دون انقطاع وكذلك كافة الحقوق للموظفين والعاملين لمواجهة أبسط الاحتياجات والمتطلبات في محافظة لا زالت الحرب فيها مستمرة وكذلك الحصار الجائر الذي يعقد مسارات الحياة للمواطنين ويضاعف معاناتهم معتبرا أن المرتبات والحقوق لا تسقط بالتقادم بموجب القانون والدستور.

وأضاف "ان هذه الحقوق تعد في رأس الاولويات التي بذلنا من أجلها جهودا مضنية وأجرينا العديد من النقاشات ولازلنا على تواصل مستمر مع رئاسة الحكومة والجهات المالية لتسريع وتيرة صرف هذه المرتبات والحقوق والوصول الى آلية دائمة تتم بموجبها عملية الصرف دون عراقيل أو تأخير لما ذلك من آثار في معيشة المدرس والموظف وبالذات المؤسسات الاقتصادية والمركزية".

وثمن المحافظ في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها النقابات للانتصار لقضايا أعضائها من خلال الفعاليات الحضارية والقانونية، لافتاً إلى أن العمل النقابي لا تقل أهميته عن بقية المؤسسات الحكومية ومساعد اساسي لحل الإشكالات التي تخص الموظفين والعمال.. داعيا في السياق ذاته النقابات العمالية والمهنية الى استشعار طبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها المحافظة والوقوف بجانب السلطة المحلية للحصول على كافة المستحقات سواء كانت مرتبات أو أية علاوات وحقوق أخرى.

كما تطرق اللقاء الى طرح ممثلي النقابات لعدد من القضايا المرتبطة بجوانب مختلفة أبرزها الاختلالات الأمنية والبسط على الأراضي العامة والخاصة وضرورة تحسين الاوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية وإخلاء ما تبقى من المؤسسات والمكاتب العامة ودعمهم للسلطة المحلية والجيش الوطني والامن لتجاوز كل الاشكالات التي تقف عائقا دون تطبيع الحياة العامة التي ضحي من أجلها أبناء المحافظة.