بفارق صرف كبير ومستمر بين صنعاء وعدن .. اليكم أسعار صرف الدولار والسعودي الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء بحسب ما رصده مأرب برس :
في صنعاء
شراء الدولار 588
بيع الدولار 590
شراء السعودي 154.90
بيع السعودي 155.40
في عدن
شراء الدولار 647
بيع الدولار 651
شراء السعودي 170.50
بيع السعودي 171.50