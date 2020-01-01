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بفارق صرف كبير ومستمر بين صنعاء وعدن .. اليكم أسعار صرف الدولار والسعودي الآن

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء بحسب ما رصده مأرب برس :

في صنعاء

 شراء الدولار 588

بيع الدولار 590

شراء السعودي 154.90

بيع السعودي 155.40

في عدن

 شراء الدولار 647

بيع الدولار 651

شراء السعودي 170.50

بيع السعودي 171.50

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