بفارق صرف كبير ومستمر بين صنعاء وعدن .. اليكم أسعار صرف الدولار والسعودي الآن

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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