بفارق صرف كبير ومستمر بين صنعاء وعدن .. اليكم أسعار صرف الدولار والسعودي الآن الشركة المالكة للكابل البحري تحسم الجدل وتكشف سبب انقطاع الانترنت في اليمن ومتى يعود وماذا حدث؟ في جلسة ترأسها الملك سلمان .. السعودية تعلن موقفها من القصف الايراني الاخير وتجدد دعمها للعراق ازمة جديدة تعصف بصنعاء والشرعية تعري الحوثيين وتصدر بيان رسمي أسعار النفط تستقر بعد انخفاض والأنظار على اتفاق التجارة ومخزونات أمريكا جامعة ذمار من صرح علمي إلى مقبرة حوثية(تقرير) من هو قائد فيلق القدس في اليمن الذي نجا من غارة أمريكية؟ التوقيع على تنفيذ مشروع تأمين المساعدات الإغاثية في حجة خارجية واشنطن تبدي حزنها لوفاة سجين أميركي بالسجون المصرية غريفث يشيد بالخطوات الأخيرة لتنفيذ اتفاق الرياض
أصدرت الشركة المالكة للكابل البحري للانترنت الدولي الثلاثاء، توضيحا يهم اليمنيين، بشان أسباب انقطاع الكابل و البطء في الانترنت والوقت المستغرق لعملية الاصلاح.
وقالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.
وأكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.
وحسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.
ولفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة.
منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.
ونوهت الشركة إلى أن كل السعات الدولية المارة من خلال هذين الكابلين شهدت انخفاض شديد في الحركة بسبب القطع.
وبحسب بيان الشركة، يقوم فريق GCX على استعادة السعات من خلال توفير خيارات بديلة عبر الربط مع كابلات أخرى في حال توفرها.
وطالبت الشركة العملاء بالاتصال بمديري حساباتهم للحصول على مزيد من التحديثات حول عملية الاستعادة.
ونوهت إلى أن فريق GCX يعمل على مدار الساعة للتأكد من الإسراع بعملية الإصلاح والترميم.
ومنذ الخميس الماضي توقفت خدمة الانترنت في اغلب مناطق اليمن وشكا عدد من المستفيدين في حديث لمأرب برس من توقف معاملاتهم ، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب المصرفي والتجاري بسبب انقطاع الانترنت.