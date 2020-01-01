الشركة المالكة للكابل البحري تحسم الجدل وتكشف سبب انقطاع الانترنت في اليمن ومتى يعود وماذا حدث؟

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدرت الشركة المالكة للكابل البحري للانترنت الدولي الثلاثاء، توضيحا يهم اليمنيين، بشان أسباب انقطاع الكابل و البطء في الانترنت والوقت المستغرق لعملية الاصلاح.

وقالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.

وأكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.

وحسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.

ولفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة.

منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.

ونوهت الشركة إلى أن كل السعات الدولية المارة من خلال هذين الكابلين شهدت انخفاض شديد في الحركة بسبب القطع.

وبحسب بيان الشركة، يقوم فريق GCX على استعادة السعات من خلال توفير خيارات بديلة عبر الربط مع كابلات أخرى في حال توفرها.

وطالبت الشركة العملاء بالاتصال بمديري حساباتهم للحصول على مزيد من التحديثات حول عملية الاستعادة.

ونوهت إلى أن فريق GCX يعمل على مدار الساعة للتأكد من الإسراع بعملية الإصلاح والترميم.

ومنذ الخميس الماضي توقفت خدمة الانترنت في اغلب مناطق اليمن وشكا عدد من المستفيدين في حديث لمأرب برس من توقف معاملاتهم ، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب المصرفي والتجاري بسبب انقطاع الانترنت.