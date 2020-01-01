التوقيع على تنفيذ مشروع تأمين المساعدات الإغاثية في حجة

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وقعت السلطة المحلية بمحافظة حجة، امس الاثنين، وائتلاف الخير، على محضر تنفيذ مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية للمديريات المحررة، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويستفيد من المشروع 18 الف شخص، من الأسر الفقيرة والنازحين،إلى جانب حالات الطوارئ في مديريات ميدي وحرض وعبس وحيران شمال غرب المحافظة.

واكد محافظ المحافظة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير المشروع والسعي لإنجاحه بالتنسيق مع الشريك المنفذ..

مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بالمديريات المحررة، وتقديم المساعدات الغذائية والايوائية للمواطنين والنازحين في المحافظة.