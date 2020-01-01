الاتحاد الأوروبي يدعم المصالحة في اليمن

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه للحكومة اليمنية الشرعية وجهود المصالحة في البلاد التي تشهد حرباً للعام السادس على التوالي.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن رئيس البعثة السفير هانز غروندبرغ ومعه السفير الفرنسي كريستيان تيسوت والسفير السويدي نيكولاس، عقدوا لقاء في مدينة عدن، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك.

وأفادت البعثة، أن "اللقاء كان مثمراً أكد فيه السفراء دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية وجهود المصالحة".

وأضافت، "جرى التأكيد في اللقاء على أهمية تحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين من خلال توفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد في اليمن".

ولأكثر من مرة سبق أن زار سفراء أوروبيون العاصمة اليمنية المؤقتة عدن التي تتخذها الحكومة مقراً لها، والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إطار الجهود الدولية الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.