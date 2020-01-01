اتفاق لعودة قوة الحماية للقصر الرئاسي بعدن الاتحاد الأوروبي يدعم المصالحة في اليمن حكومة الوفاق تصادق، وحفتر يغادر موسكو دون توقيع مسلحون يقتحمون مستشفى الثورة لتصفية مصاب الجيش الوطني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة لجنة سعودية تطبق اتفاق الرياض في ”أبين“.. ”الصبيحي“ يتولى الحدود و”الزامكي“ يقود معسكر ”العمري“ واخراج قوات ”المجلس الانتقالي“ الى الساحل الغربي المنطقة العسكرية الاولى توجه رسائل صارمة وتجدد موقفها من القيادة السياسية ما الوصية المهمة التي تركها السلطان قابوس وبسببها تحدد مستقبل السلنطة؟ لليوم الخامس على التوالي .. اليمن خارج نطاق التغطية والخسائر بالملايين مسئول بارز يكشف سبب تأخر تنفيذ اتفاق الرياض ومسألتين قبل تشكيل الحكومة
أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه للحكومة اليمنية الشرعية وجهود المصالحة في البلاد التي تشهد حرباً للعام السادس على التوالي.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن رئيس البعثة السفير هانز غروندبرغ ومعه السفير الفرنسي كريستيان تيسوت والسفير السويدي نيكولاس، عقدوا لقاء في مدينة عدن، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك.
وأفادت البعثة، أن "اللقاء كان مثمراً أكد فيه السفراء دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية وجهود المصالحة".
وأضافت، "جرى التأكيد في اللقاء على أهمية تحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين من خلال توفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد في اليمن".
ولأكثر من مرة سبق أن زار سفراء أوروبيون العاصمة اليمنية المؤقتة عدن التي تتخذها الحكومة مقراً لها، والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إطار الجهود الدولية الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.