مسلحون يقتحمون مستشفى الثورة لتصفية مصاب

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اقتحم مسلحون يتبعون اللواء 170 دفاع جوي مستشفى الثورة العام، وقاموا بتصفية جندي أسعف إلى المستشفى بعد إصابته خلال اشتباكات بين الطرفين، امس الإثنين بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين ينتسبون للواء 170 دفاع جوي اقتحموا، مساء اليوم الاثنين، مستشفى الثورة العام، وقاموا بتصفية أحد المصابين من منتسبي اللواء 17 مشاة، وغادروا إلى وجهة مجهولة.

وأتت تصفية الجريح في المستشفى بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين على أرضية، وأسفرت عن مقتل اثنين من أفراد اللواء 17 مشاة، وآخر من اللواء 170 دفاع جوي. وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، وسبقتها حوادث اقتحام لمستشفى الثورة العام، وتصفية الجرحى داخله، وسجلت معظم الحوادث على أفراد اللواء 170 دفاع جوي.