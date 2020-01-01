الجيش الوطني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تمكنت قوات الجيش الوطني الإثنين، من السيطرة على تباب إستراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة .

وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد القطريفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات اللواء سيطرت الإثنين، على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.

وأضاف أن المعارك التي دارت بين الجيش والمليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني يكنا "أبو علي" فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر..

مؤكداً إن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر مليشيا الانقلاب بدءًا من معقلها محافظة صعدة ووصولا إلى باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.