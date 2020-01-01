لجنة سعودية تطبق اتفاق الرياض في ”أبين“.. ”الصبيحي“ يتولى الحدود و”الزامكي“ يقود معسكر ”العمري“ واخراج قوات ”المجلس الانتقالي“ الى الساحل الغربي

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصلت لجنة عسكرية سعودية اليوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني، إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين(جنوب اليمن)، لبدء خطوات تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر عسكرية، إن اللجنة السعودية عقدت اجتماعاً بقيادات قوات الجيش الوطني المتمركزة في شقرة، بينهم العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع والعميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد علي الذيب الكازمي مدير شرطة محافظة أبين.



وأكدت المصادر، أن الاجتماع أقر عدد من النقاط لإعادة انتشار القوات الحكومية، تتمثل بدخول قوة من الحماية الرئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الـ48 ساعة القادمة على أن تتمركز في قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر.



وتضمن الاتفاق إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بقيادة العميد عبدالله الصبيحي في المناطق الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء، وإعادة انتشار وتمركز قوات اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي في معسكر العمري بمديرية ذوباب غرب محافظة تعز.



كما تضمن دخول قوات من الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لإعادة الانتشار وتأمين المدينة.



وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع أقر أيضاً خروج القوات الخاصة والنجدة التابعتين لمحافظتي شبوة ومأرب وعودتهما إلى مواقعهما السابقة، مع انسحاب القوات التابعة للانتقالي الإماراتي التي ترابط في منطقة الشيخ سالم في أبين وعودتها إلى المخا غرب تعز.