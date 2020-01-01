حفتر والسراج قد يوقعان اتفاقا اليوم بموسكو اغتيال سليماني.. كيف حسم الموساد الضربة الأميركية؟"تقرير" بعد قصف عدد من المنظمات وزارة التخطيط تقر إستئناف أعمال المنظمات الدولية بالضالع منظمة تكشف أقدم مخفي قسري في سجون المليشيات كيف حكمت إيران عواصمها الأربع مقتل قيادي من كتائب الحسين بالضالع 141ضحية لحوادث مرورية خلال العام الفائت في مأرب وحدها وزير خارجية الإحتلال يلغي زيارة لدبي لمخاوف طلاب صنعاء... ماذا بعد الثانوية العامة؟ الخنبشي يكشف عن تعديلات في آلية تنفيذ اتفاق الرياض
قالت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مسؤول روسي إن زعيمي الطرفين المتحاربين في ليبيا سيصلان إلى موسكو يوم الاثنين وقد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا قوله إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) وفائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني سيلتقيان لبحث ”إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة“.
وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حفتر والسراج سيلتقيان وجها لوجه.