حفتر والسراج قد يوقعان اتفاقا اليوم بموسكو

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مسؤول روسي إن زعيمي الطرفين المتحاربين في ليبيا سيصلان إلى موسكو يوم الاثنين وقد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا قوله إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) وفائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني سيلتقيان لبحث ”إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة“.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حفتر والسراج سيلتقيان وجها لوجه.