مقتل قيادي من كتائب الحسين بالضالع

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 243

قُتل قيادي ميداني في الكتيبة الخاصة التابعة للمسلحين الحوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية في محافظة الضالع (جنوبي البلاد).

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين"، إن القيادي الميداني في كتائب الحسين علي الصعدي قُتل، حين حاول التقدم مع مجموعة من أفراد الكتيبة التي يقودها ناحية بلدة الفاخر التي تتمركز فيها قوات من المقاومة والقوات الحكومية.

وأشار إلى إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، أدت إلى مقتله مع آخرين من الحوثيين. والقيادي الصعدي هو ثالث قيادي من محافظة صعدة يُقتل في معارك الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع، والسادس ضمن القيادات الحوثية التي لقت حتفها خلال أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي.