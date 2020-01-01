منظمة تكشف أقدم مخفي قسري في سجون المليشيات كيف حكمت إيران عواصمها الأربع مقتل قيادي من كتائب الحسين بالضالع 141ضحية لحوادث مرورية خلال العام الفائت في مأرب وحدها وزير خارجية الإحتلال يلغي زيارة لدبي لمخاوف طلاب صنعاء... ماذا بعد الثانوية العامة؟ الخنبشي يكشف عن تعديلات في آلية تنفيذ اتفاق الرياض الحوثيون يستبدلون أسماء القاعات الجامعية بأسماء قتلاهم ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الحادية عشر وفد اوروبي في عدن لدعم جهود الشرعية اليمنية
قُتل قيادي ميداني في الكتيبة الخاصة التابعة للمسلحين الحوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية في محافظة الضالع (جنوبي البلاد).
وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين"، إن القيادي الميداني في كتائب الحسين علي الصعدي قُتل، حين حاول التقدم مع مجموعة من أفراد الكتيبة التي يقودها ناحية بلدة الفاخر التي تتمركز فيها قوات من المقاومة والقوات الحكومية.
وأشار إلى إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، أدت إلى مقتله مع آخرين من الحوثيين. والقيادي الصعدي هو ثالث قيادي من محافظة صعدة يُقتل في معارك الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع، والسادس ضمن القيادات الحوثية التي لقت حتفها خلال أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي.