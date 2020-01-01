141ضحية لحوادث مرورية خلال العام الفائت في مأرب وحدها

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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توفي 141 شخصاً وأصيب 871 آخرين، في 1219 حادثا مروريا سجل بمحافظة مأرب خلال العام الماضي، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بـ 268 مليون ريال.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن إدارة شرطة السير بالمحافظة، فإن أبرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن اهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية ورداءة الطريق وعدم التقيد بأنظمة السير.

ونوه التقرير إلى إن الإدارة ضبطت خلال العام الماضي 4278 مخالفة مرورية لمركبات السير، واصدرت 9102 وثيقة رخصة قيادة منها 7931 رخصة جديدة، و2106 وثيقة تجديد وتحويل واستبدال ملكية مركبات، الى جانب ترقيم 381 مركبة بأرقام مؤقتة لمركبات ودراجات نارية.