الخنبشي يكشف عن تعديلات في آلية تنفيذ اتفاق الرياض

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي إن نشوء بعض التعزيزات ذات الطابع العسكري والأمني، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية والعسكرية التي تأخرت كثيراً، أحد أهم العوامل التي أخرت تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف في حوار مع وكالة "سبوتنيك" أنه لا يوجد تصعيد مباشر أو مواجهات عسكرية، ولكن عدم دخول قوات الحماية الرئاسية إلى عدن يأتي في إطار الترتيبات العسكرية والأمنية التي لابد الاتفاق عليها.

وتابع "أوكد أنه وجدت بعض التعديلات ولكن لم تصل إلى حد التصعيد أو المواجهات العسكرية بين الطرفين". وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات البسيطة وهى ضرورة حل المسائل الأمنية والعسكرية ثم يأتي بعدها تشكيل الحكومة.

وحول اتفاق ستوكهولم قال الخنبشي إن الاتفاق هو اتفاق دولي وبإشراف من الأمم المتحدة وللأسف فالمجتمع الدولي الذي كان راعيا لاتفاق ستوكهولم لم يتخذ إجراءات تلزم الحوثيين بتنفيذ الاتفاق، والحكومة الشرعية ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتم خرقه من قبل الحوثيين.

وذكر الخنبشي أن الحكومة الشرعية متمسكة بالاتفاق لأنه اتفاق سلام وليس اتفاق حرب. وأضاف "الحكومة لا تدعو للتخلي عن هذا الاتفاق أبدا، وسنقوم بالضغط وسنمارس جهودنا باستمرار ونقوم برصد جميع حالات الاختراق العسكرية والأمنية والتعدي على الأشخاص وأمنهم وحياتهم واستقرارهم، وسنبلغ المجتمع الدولي"