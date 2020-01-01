الحوثيون يستبدلون أسماء القاعات الجامعية بأسماء قتلاهم

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر محلية إن جامعات حكومية في محافظات اب وصنعاء وعمران والبيضاء- الخاضعة لسيطرة الحوثيين- غيرت أسماء القاعات الدراسية والتي تحمل أسماء شخصيات أثرت الحياه اليمنية في عدة مجالات فكرية وأدبية وعلمية وسياسية، بأسماء قيادات حوثية.

وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات ”لحوثنة“ الحياة الأكاديمية في مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن انتهت من ”حوثنة“ الكثير من القطاعات الرسمية، ابتداء من الجيش والأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية المدنية، وصولا إلى المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى في مناطق سيطرتها.

وأصدر رئيس جامعة ذمار القيادي الحوثي طالب النهاري، قرار قضى بتغيير أسماء 33 قاعة دراسية، في كليات الجامعة العربية بأسماء قيادات وشخصيات حوثية بدلا من الأسماء القديمة لتلك القاعات.

وحصل ”إرم نيوز“ على نسخة من قرار أصدره

ويتزامن القرار، مع احتفال ميليشيات الحوثي بما يسمى ”أسبوع الشهيد“ إذ غيرت غالبية الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء القاعات الدراسية في كلياتها بأسماء قتلى حوثيين.