ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الحادية عشر

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توج نادي ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب فوزه 1/4 في ركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة التي أُقيمت اليوم (الأحد) في السعودية.

فعلى ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي لعب الريال بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 115، لكن أتلتيكو لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه، لينتهي الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل بدون أهداف ويضطر الفريقان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.

وبذلك، قلص الريال الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقباً إلى لقبين فقط.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية بعد فوزه في نصف النهائي على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما أتلتيكو فقد تأهل بعد فوز متأخر على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وللمرة الأولى، تُقام مسابقة كأس السوبر الإسبانية بنظام الـ4 فرق، وللمرة الأولى أيضاً، تستضيف السعودية نسخة المسابقة هذا العام ولثلاثة أعوام مقبلة، وذلك في ظل سعي المملكة المتواصل لاستضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.