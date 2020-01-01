دوري كرة قدم لأول مرة في اليمن منذ سنوات .. وحدة عدن يكتسح اتحاد إب وشعب حضرموت يتلقى خسارة ثقيلة من اهلي صنعاء

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حقق فريق وحدة عدن فوزا كاسحا على نظيره اتحاد إب بأربعة اهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري التنشيطي الذي انطلقت منافساته صباح اليوم بمدينة سيئون وينظمه الاتحاد العام لكرة القدم بمشاركة ثمان فرق.

المباراة جاءت لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى التي تضم ايضا اهلي صنعاء وشعب حضرموت.

فرض الوحدة بقيادة مدربه الشاب قيس محمد صالح افضلية مطلقة وتمكن من انهاء الشوط الاول بثلاثة اهداف حملت توقيع سعدون المحوري وعبد الباسط العولقي وعقيل العطاس، فيما اضاف اللاعب احمد سعيد الهدف الرابع في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصد وحدة عدن اول ثلاث نقاط في المجموعة وعكس استعداده الجيد للمنافسة على اللقب فيما ظهر اتحاد إب متأثرا بتواضع امكانياته واستعداداته وحصد خسارة اولى.

وفي المباراة الثانية ولحساب ذات المجموعة حقق فريق اهلي صنعاء فوزا كاسحا على منافسه فريق شعب حضرموت بخمسة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب سيئون الاولمبي ضمن المجموعة الاولى للدوري التنشيطي لكرة القدم.

وحسم الاهلي نتيجة المباراة في الشوط الاول بعد ان سجل رباعية بتوقيع حماده الزبيري وناصر محدوه واحمد علوس الذي سجل هدفين.

وقلص شعب حضرموت النتيجة في الشوط الثاني بهدف قبل ان يعود الاهلي لتسجيل الهدف الخامس الذي بموجبه منح الاهلي الصدارة بثلاث نقاط وبفارق الاهدف عن وحدة عدن الذي كان قد تغلب في المباراة الاولى صباح اليوم على اتحاد إب بأربعة اهداف نظيفة.

فيما تتواصل منافسات البطولة غد الاثنين بإقامة لقاءين في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية، حيث يلعب في المباراة الأولى اهلي تعز مع الهلال الساحلي صباحا، ويلتقي في الثانية التلال من عدن واليرموك من صنعاء عصرا.

ووفقا لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي الذي، يقام بطريقة المقص لتحديد الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة.

وهذه هي البطولة الكروية الاولى الذي ينظمها اتحاد كرة القدم ،ويشارك فيها اكثر من نادي يمثلون عدة محافظات، بعد اكثر من 5 سنوات على توقف الدوري العام الممتاز بسبب الحرب والانقلاب الحوثي عام 2014 .