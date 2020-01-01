القوات السعودية تنفذ أهم بنود اتفاق الرياض

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أشرفت القوات السعودية، السبت 11 يناير/كانون الثاني، على إجراءات أول عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، تنفيذا لاتفاق الرياض.
وقال مصدر محلي في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، إن السلطات المحلية، سلمت لقائد قوات التحالف العربي في المحافظة، 29 أسيرا من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات.
وأكد أنه تم نقل هؤلاء الأسرى إلى محافظة مأرب (شرق صنعاء)؛ حيث سيتم جمعهم مع أسرى آخرين، قبل نقلهم جوًا في وقت لاحق إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وكان المجلس الانتقالي، قد سلم مساء الجمعة، 20 أسيرًا من قوات الحكومة إلى قائد قوات التحالف العربي في عدن.
وقال مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، عبر "تويتر"، الخميس الماضي، إن "35 أسيرًا سيعودون إلى أهلهم وأسرهم".
وأعلنت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق "اتفاق الرياض".
وشهدت محافظات عدن وأبين وشبوة في أغسطس وسبتمبر الماضيين مواجهات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي المدعوم من الامارات، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى وأسر العشرات من الجانبين .