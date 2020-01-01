القوات السعودية تنفذ أهم بنود اتفاق الرياض الكشف عن مخطط يسعى ”غريفيث“ لتنفيذه.. ”هادي“ يعرقله وسفراء غربيون يتوسطون للتماهي معه ضمن مخطط استهداف رجال إيران في المنطقة.. مسؤولون في ”البنتاغون“ يكشفون عن عملية أمريكية تستهدف قيادي من العيار الثقيل في اليمن لماذا هرول أمير قطر إلى أيران للقاء روحاني ..؟ القائد البارز الذي استشهد وهو يقود معركة ضارية ضد الحوثيين وعزاه الفريق علي محسن وشيعته جموع غفيرة اليوم وفد رفيع المستوى يضم سفراء عدة دول يصلون العاصمة عدن .. من هم وبمن سيلتقون؟ شاهد: الرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد وماذا قال الأخير عن اليمن وشعبها ورئيسها مفاجئة .. ماذا كانت تعمل قوات امريكية خاصة بالقرب من قاسم سليماني قبل استهدافه ولماذا قامت بسحب بقايا جثته بعد مقتله؟ من هو سلطان عُمان الجديد وكيف تم اختياره وماذا قال في أول ظهور؟ 3 روايات مختلفة لأسباب انقطاع الانترنت في اليمن ومصادر تحدد موعد عودة الخدمة
قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الأحد 12 يناير/كانون الثاني، أن عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني جرت بالتزامن مع عملية استهداف القائد في الحرس الثوري الإيراني باليمن عبد الرضا شهلائي.
وقال مسؤول في البنتاغون الأمريكي للصحيفة إن ”واشنطن لم تعلن عن عملية استهداف الشهلائي بسبب فشلها“، مشيرا إلى أنه من الممكن استهدافه مجددا من أجل إعاقة آلية تمويل الحرس الثوري الإيراني في اليمن باعتباره المسؤول الأول عنها.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم أن ”قادة البنتاغون كانوا يراقبون الضربتين وناقشوا الإعلان عنهما معا في حال نجاحهما، لكن فشل العملية الثانية ألغى هذا المخطط“.
وسبق أن عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلائي وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن شهلائي المولود تقريبا في عام 1957 مرتبط بالهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، بما في ذلك عملية دهم متطورة اختطف فيها رجال المليشيات المدعومون من إيران في عام 2007 خمسة جنود أميركيين وقتلوهم بمدينة كربلاء.