لماذا هرول أمير قطر إلى أيران للقاء روحاني ..؟

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وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وذكرت وكالة أنباء فارس؛ أنه من المقرر أن يبحث أمير قطر في اجتماعه مع الرئيس حسن روحاني العديد من الملفات لاسيما التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأجرى أمير قطر الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفيًا بروحاني، أكد فيه أن بلاده "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة"، وأن قطر "تعارض أي توتر يستهدف إيران".
يذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار طهران في الرابع من الشهر الحالي، وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني.