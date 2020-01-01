لماذا هرول أمير قطر إلى أيران للقاء روحاني ..؟ القائد البارز الذي استشهد وهو يقود معركة ضارية ضد الحوثيين وعزاه الفريق علي محسن وشيعته جموع غفيرة اليوم وفد رفيع المستوى يضم سفراء عدة دول يصلون العاصمة عدن .. من هم وبمن سيلتقون؟ شاهد: الرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد وماذا قال الأخير عن اليمن وشعبها ورئيسها مفاجئة .. ماذا كانت تعمل قوات امريكية خاصة بالقرب من قاسم سليماني قبل استهدافه ولماذا قامت بسحب بقايا جثته بعد مقتله؟ من هو سلطان عُمان الجديد وكيف تم اختياره وماذا قال في أول ظهور؟ 3 روايات مختلفة لأسباب انقطاع الانترنت في اليمن ومصادر تحدد موعد عودة الخدمة فضيحة جديدة..أمازون تفصل موظفيها بسبب كاميرات رينغ 6 فوائد صحية مذهلة للعناق نصيحة لاتتوقعها لتحمي نفسك من الفشل الكلوي
وصل الى مطار عدن الدولي اليوم الاحد عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن والذي كان في استقبالهم امين عام المجلس المحلي بدر معاون.
ويضم الوفد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، وسفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب وسفير الدنمارك اوله موسبي.
ومن المقرر أن يلتقي السفراء، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسؤولين الحكوميين، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".