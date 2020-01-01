وفد رفيع المستوى يضم سفراء عدة دول يصلون العاصمة عدن .. من هم وبمن سيلتقون؟

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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وصل الى مطار عدن الدولي اليوم الاحد عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن والذي كان في استقبالهم امين عام المجلس المحلي بدر معاون.

ويضم الوفد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، وسفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب وسفير الدنمارك اوله موسبي.

ومن المقرر أن يلتقي السفراء، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسؤولين الحكوميين، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".