شاهد: الرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد وماذا قال الأخير عن اليمن وشعبها ورئيسها

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، اليوم الاحد بزيارة إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان في استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط كل من السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان وقيادات السلطنة من الاسرة الكريمة وكبار الضيوف.

وعبر الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعب في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عمان الجديدة.

وقال الرئيس ان " المصاب واحد الذي الم بالجميع وعزاءنا بأن خلفه جلالة السلطان هيثم بن طارق سيسير على نفس الخطى والنهج الذي أسسه وارسى لبناته جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

ونقل الرئيس تعازي الشعب اليمني الذين تربطهم بعمان اواصر الاخوة والقرباء ويكنون لهم فيض مشاعر الحب والوفاء والتقدير لمواقفهم الاخوية المشرفة مع اشقائهم في السراء والضراء.. مؤكداً على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن سعادته باستقبال الرئيس والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في فقيد السلطنة ..معبرا عن امتنانه لمشاعر التقدير والوفاء التي تكنها اليمن رئيسا وشعبا تجاه أشقائهم العمانيين الذين يبادلون اشقائهم اليمنيين تلك المشاعر والقيم المنطلقة من وشائج الأخوة والهوية وحسن الجوار.

رافق الرئيس خلال الزيارة مستشاريه الدكتور احمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد العليمي والدكتور عبدالرحمن السقاف ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي.