شاهد: الرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد وماذا قال الأخير عن اليمن وشعبها ورئيسها مفاجئة .. ماذا كانت تعمل قوات امريكية خاصة بالقرب من قاسم سليماني قبل استهدافه ولماذا قامت بسحب بقايا جثته بعد مقتله؟ من هو سلطان عُمان الجديد وكيف تم اختياره وماذا قال في أول ظهور؟ 3 روايات مختلفة لأسباب انقطاع الانترنت في اليمن ومصادر تحدد موعد عودة الخدمة فضيحة جديدة..أمازون تفصل موظفيها بسبب كاميرات رينغ 6 فوائد صحية مذهلة للعناق نصيحة لاتتوقعها لتحمي نفسك من الفشل الكلوي هكذا علق ترامب على وفاة السلطان قابوس نزع 1448لغم خلال الأسبوع الأول من 2020 وزارة الإتصالات الحوثية: توفير 20جيجا الحل الإسعافي لانقطاع الإنترنت
أفاد موقع شبكة "فوكس نيوز"، بأن مجموعة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتابع السيارة التي أقلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قبل دقائق من اغتياله بضربة أميركية خارج مطار بغداد، الأسبوع الماضي.
وكانت المجموعة الأميركية، بحسب "فوكس نيوز" تبعد بحوالي نصف ميل (800 متر تقريبا) عن سيارة سليماني، وتبعته حين خرج من مطار بغداد الدولي، إلى أن استهدفته الطائرة بدون طيار، من طراز "ريبر".
قربهم من الموقع مكنهم من الوصول إلى الهدف خلال دقيقة أو ربما دقيقتين فقط، لتقييم نتائج العملية، والتقاط الصور، للتأكد من أن العملية استهدفت سليماني بالفعل وأنه من كان بالسيارة.
ونشرت "فوكس نيوز" بعض الصور، إلا أنها امتنعت عن نشر البعض منها نظراً لوجود مناظر دموية قد لا يتحملها المشاهد، حيث أظهرت بعض الصور بقايا جثة سليماني وهي تحترق، وكذلك صور الأطراف المتناثرة.
ونقلت "فوكس نيوز" عن مصدر مسؤول قوله، إن القوات قامت بشد بقايا الجثة بعيدا عن النيران لكي يتأكدوا أن الجثة تعود لسليماني. كما قاموا بالتقاط الصور لكل متعلقاته، والتي شملت محفظته والأموال بحوزته وكتابا للشعر، كما كان يحمل أيضاً سلاحاً.