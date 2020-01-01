من هو سلطان عُمان الجديد وكيف تم اختياره وماذا قال في أول ظهور؟

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ، خلال مراسم تنصيبه السبت أنه سيسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس، محافظاً على العلاقات الودية مع كافة الدول.

كما شدد على تمسكه بالمضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

إلى ذلك، أكد تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، مشددا على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.

وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.

وكان السلطان هيثم استهل كلمته بنعي السلطان الراحل قابوس، مثنياً على انجازاته، وعلى الأعمال التي قام بها في شتى المجالات من أجل ارساء مكانة دولية لسلطنة عمان.

يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، كان توفي فجر السبت، بحسب ما أفاد البلاط السلطاني، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وبعد ساعات أدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق ، اليمين الدستورية، سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".

من هو سلطان عمان الجديد؟

هو ابن عم السلطان الراحل قابوس ، ولد عام 1954.

شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة عمان 2040.

شغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني خلال الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.